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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Auseinandersetzung Stadtbahnfahrer angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (18.05.2026) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Stadtbahnfahrer angegriffen haben soll. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 23-Jährige gegen 23.00 Uhr, gemeinsam mit zwei 22 und 23 Jahre alten Männern, von der Stadtbahnhaltestelle Bergheimer Hof über einen Feldweg in Richtung Giebel. Dort sollen sie von vier jungen Männern im Alter von 20, 20, 20 und 19 Jahren mit Pfefferspray angegriffen worden sein, woraufhin die Gruppe um den 23-Jährigen die Flucht in verschiedene Richtungen ergriff. Der 22-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Während der Fahndungsmaßnahmen sprach ein 47-jähriger Toyota-Fahrer die Polizeibeamten an. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 23-Jährige nach dem Pfeffersprayangriff in der Engelbergstraße in Richtung des vorbeifahrenden Toyota geschlagen haben, sodass der 47-Jährige eine Gefahrenbremsung machen musste. Anschließend soll der 23-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle Bergheimer Hof in die U6 in Fahrtrichtung Flughafen eingestiegen sein. An der Haltestelle Löwen-Markt soll er aus dem ersten Waggon an die Tür des 55 Jahre alten Stadtbahnfahrers geschlagen haben. Als dieser öffnete, soll der 23-Jährige ihn mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt haben. Die alarmierten Beamten nahmen den 23-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit kurze Zeit später fest. Er wird im Laufe des Dienstags (19.05.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Alle übrigen Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Zeugen der Auseinandersetzung auf dem Feldweg werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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