POL-S: Schwerer Unfall nach Flucht vor Polizei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (17.05.2026) einen 41-Jährigen vorläufig festgenommen, der in einem Mineralbad an der Straße Am Leuzebad onaniert haben soll. Eine 27-Jährige war gegen 16.30 Uhr in der Sauna, in der sich noch weitere Saunagäste und der 41-Jährige befanden. Sie bemerkte, dass der 41-Jährige an seinem Glied manipuliert haben ...

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