Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Sauna onaniert - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (17.05.2026) einen 41-Jährigen vorläufig festgenommen, der in einem Mineralbad an der Straße Am Leuzebad onaniert haben soll. Eine 27-Jährige war gegen 16.30 Uhr in der Sauna, in der sich noch weitere Saunagäste und der 41-Jährige befanden. Sie bemerkte, dass der 41-Jährige an seinem Glied manipuliert haben soll. Daraufhin verließ sie und eine weitere Frau die Sauna und verständigte die Badeaufsicht. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen, insbesondere andere Saunagäste, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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