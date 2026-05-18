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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Leitplanken gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Montagmorgen (18.05.2026) ein 42 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße 27 von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken geprallt. Der 42-Jährige war mit seinem Skoda gegen 08.40 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs, als er auf Höhe des Gewanns Ittinghäuser Weg zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken prallte. Durch den Aufprall wurde der Skoda dann nach rechts in den Grünstreifen geschleudert. Der 42-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Skoda beträgt nach ersten Ermittlungen rund 50.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme kam es bis gegen 11.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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