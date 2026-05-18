PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Samstagmittag (16.05.2026) auf der Gnesener Straße ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden, außerdem ist eine Frau leicht verletzt worden. Eine 33-Jährige Frau war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Mercedes in der Gnesener Straße Richtung Schmidener Straße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Sie wechselte den Fahrstreifen nach rechts und stieß hierbei gegen einen dort parallel fahrenden VW einer 49-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW der 49-Jährigen nach rechts gedrückt und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter. Die 49-Jährige verletzte sich hierdurch leicht. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:42

    POL-S: Zwölfjährigen angegriffen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am frühen Sonntagabend (17.05.2026) versucht, einen zwölf Jahre alten Jungen im Bereich des Martin-Meyer-Steges auszurauben. Der Zwölfjährige war gegen 17.30 Uhr in Richtung der Gleise unterwegs, als sich ihm drei Unbekannte näherten und ihn ansprachen. Sie versuchten, ihm sein Handy aus der Hand zu reißen und seinen Rucksack zu öffnen. Anschließend stießen sie ihn ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:04

    POL-S: Von der Straße abgekommen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Aus unbekannter Ursache ist ein 53 Jahre alter Autofahrer am Sonntagnachmittag (17.05.2026) in der Mittleren Filderstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Betonhäuschen gefahren. Der 53-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem VW Tuareg die Mittlere Filderstraße entlang Richtung Plieningen, als er auf Höhe von Kleinhohenheim nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:54

    POL-S: Exhibitionist belästigt 25-Jährigen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 39 Jahre alter Mann soll am Freitag (15.05.2026) auf einer öffentlichen Toilette an der Schönestraße vor einem 25-Jährigen an seinem Glied manipuliert haben. Der 39-Jährige sprach gegen 17.55 Uhr den 25-Jährigen an und fragte ihn zunächst nach sexuellen Gefälligkeiten. Nachdem der 25-Jährige dies verneinte, soll der 39-Jährige an seinem Glied manipuliert und hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren