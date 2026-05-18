Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Samstagmittag (16.05.2026) auf der Gnesener Straße ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden, außerdem ist eine Frau leicht verletzt worden. Eine 33-Jährige Frau war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Mercedes in der Gnesener Straße Richtung Schmidener Straße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Sie wechselte den Fahrstreifen nach rechts und stieß hierbei gegen einen dort parallel fahrenden VW einer 49-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW der 49-Jährigen nach rechts gedrückt und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter. Die 49-Jährige verletzte sich hierdurch leicht. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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