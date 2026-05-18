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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt 25-Jährigen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann soll am Freitag (15.05.2026) auf einer öffentlichen Toilette an der Schönestraße vor einem 25-Jährigen an seinem Glied manipuliert haben. Der 39-Jährige sprach gegen 17.55 Uhr den 25-Jährigen an und fragte ihn zunächst nach sexuellen Gefälligkeiten. Nachdem der 25-Jährige dies verneinte, soll der 39-Jährige an seinem Glied manipuliert und hierbei Blickkontakt zum 25-Jährigen gehabt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest. Sie setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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