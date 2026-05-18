POL-S: Exhibitionist belästigt 25-Jährigen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Ein 39 Jahre alter Mann soll am Freitag (15.05.2026) auf einer öffentlichen Toilette an der Schönestraße vor einem 25-Jährigen an seinem Glied manipuliert haben. Der 39-Jährige sprach gegen 17.55 Uhr den 25-Jährigen an und fragte ihn zunächst nach sexuellen Gefälligkeiten. Nachdem der 25-Jährige dies verneinte, soll der 39-Jährige an seinem Glied manipuliert und hierbei Blickkontakt zum 25-Jährigen gehabt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest. Sie setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
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