Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streit eskaliert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ist am Freitagabend (15.05.2026) in der Hedelfinger Straße eskaliert. Der 23 Jahre alte Mann kam gegen 17.25 Uhr mit seinem Mietfahrzeug an der Kreuzung am Hedelfinger Platz zum Stehen. Aus noch unbekannten Gründen stieg der hinter ihm fahrende PKW-Lenker aus, geriet mit dem 23-Jährigen in Streit und schlug diesem in der Folge ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinem Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

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