Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer zusammengebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann ist am Freitagmittag (15.05.2026) in der Breitscheidstraße zusammengebrochen und von Ersthelfern reanimiert worden. Der Mann war gegen 12.55 Uhr mit seinem Fahrrad in der Silberburgstraße unterwegs und bog in die Breitscheidstraße ab. Vor Gebäude 14 blieb er stehen und brach zusammen. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann und reanimierten ihn. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine medizinische Ursache Zugrunde liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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