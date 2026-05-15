Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrüger erbeuten Millionenbetrag

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Unbekannte Trickbetrüger haben im Zeitraum von August 2025 bis Mai 2026 (11.08.2025 - 06.05.2026) eine 61 Jahre alte Frau um über eine Million Euro betrogen. Die Täter gaben sich als Börsenmakler aus und überredeten die 61-Jährige über eine Trading-Plattform wiederholt zu Geldanlagen und Krypto-Transaktionen. Der 61-Jährigen wurden dabei angeblich hohe Gewinne versprochen. Nachdem der Frau Zweifel kamen, alarmierte sie die Polizei.

Die wichtigsten Tipps zum Schutz vor Betrug im Internet: - Nehmen Sie Online-Zahlungen nur auf sicheren Websites vor (überprüfen Sie den URL-Balken im Hinblick auf das Vorhängeschloss und https) und benutzen Sie sichere Verbindungen (wählen Sie ein mobiles Netz anstelle eines öffentlichen WLANs). - Ihre Bank wird Sie nie telefonisch oder per E-Mail nach sensiblen Daten, wie z. B. den Zugangsdaten zu Ihrem Online-Konto, fragen. - Falls sich ein Angebot zu gut anhört, um wahr zu sein, handelt es sich fast immer um einen Betrug. - Wahren Sie den Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten. - Achten Sie genau darauf, wie viel persönliche Informationen bzw. Daten Sie auf Websites in den sozialen Netzwerken preisgeben. Betrüger können Ihre Daten und Bilder nutzen, um eine falsche Identität zu schaffen oder Sie zum Ziel eines Betrugs machen. - Wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank, wenn Sie befürchten, Ihre Kontodaten einem Betrüger genannt zu haben. - Zeigen Sie jeden Verdacht eines versuchten Betrugs bei der Polizei an, selbst wenn Sie nicht Opfer des Betrugs wurden.

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