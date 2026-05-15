PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrüger erbeuten Millionenbetrag

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Unbekannte Trickbetrüger haben im Zeitraum von August 2025 bis Mai 2026 (11.08.2025 - 06.05.2026) eine 61 Jahre alte Frau um über eine Million Euro betrogen. Die Täter gaben sich als Börsenmakler aus und überredeten die 61-Jährige über eine Trading-Plattform wiederholt zu Geldanlagen und Krypto-Transaktionen. Der 61-Jährigen wurden dabei angeblich hohe Gewinne versprochen. Nachdem der Frau Zweifel kamen, alarmierte sie die Polizei.

Die wichtigsten Tipps zum Schutz vor Betrug im Internet: - Nehmen Sie Online-Zahlungen nur auf sicheren Websites vor (überprüfen Sie den URL-Balken im Hinblick auf das Vorhängeschloss und https) und benutzen Sie sichere Verbindungen (wählen Sie ein mobiles Netz anstelle eines öffentlichen WLANs). - Ihre Bank wird Sie nie telefonisch oder per E-Mail nach sensiblen Daten, wie z. B. den Zugangsdaten zu Ihrem Online-Konto, fragen. - Falls sich ein Angebot zu gut anhört, um wahr zu sein, handelt es sich fast immer um einen Betrug. - Wahren Sie den Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten. - Achten Sie genau darauf, wie viel persönliche Informationen bzw. Daten Sie auf Websites in den sozialen Netzwerken preisgeben. Betrüger können Ihre Daten und Bilder nutzen, um eine falsche Identität zu schaffen oder Sie zum Ziel eines Betrugs machen. - Wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank, wenn Sie befürchten, Ihre Kontodaten einem Betrüger genannt zu haben. - Zeigen Sie jeden Verdacht eines versuchten Betrugs bei der Polizei an, selbst wenn Sie nicht Opfer des Betrugs wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:01

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd /-Untertürkheim/-Mühlhausen (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (13.05.2026) und Donnerstag (14.05.2026) in ein Haus an der Straße im Oberen Kienle und eine Wohnung an der Augsburger Straße sowie zwischen dem 13. April und Mittwoch (13.05.2026) in eine Wohnung am Regenpfeiferweg eingebrochen. Im Oberen Kienle verschafften sich die Einbrecher zwischen 17.00 Uhr und 12.30 Uhr mit einem unbekannten ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 14:47

    POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

    Stuttgart-West (ots) - Fünf Leichtverletzte und etwa 85.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag (14.05.2026) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Volvo mit weiteren fünf Insassen die Schlossstraße in Fahrtrichtung Innenstadt, bog verbotswidrig nach links in die Silberburgstraße ab und kollidierte hierbei mit einer Stadtbahn der Linie U9, die in gleicher Richtung unterwegs war ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 08:23

    POL-S: Küchenbrand

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Durch einen Küchenbrand am Mittwochabend (13.05.2026) entstand ein Schaden von über 70.000 Euro. Eine 50-jährige Frau bereitete kurz vor 21.00 Uhr in ihrer Küche Pommes frites in einem mit Öl gefüllten Kochtopf zu und ließ anschließend den Topf auf der eingeschalteten Herdplatte stehen, wodurch das Öl in Brand geriet. Durch das Feuer und die Rauchentwicklung wurde neben der Küche auch Teile des Flurs beschädigt. Die 50-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren