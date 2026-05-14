Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Möhringen (ots)

Durch einen Küchenbrand am Mittwochabend (13.05.2026) entstand ein Schaden von über 70.000 Euro. Eine 50-jährige Frau bereitete kurz vor 21.00 Uhr in ihrer Küche Pommes frites in einem mit Öl gefüllten Kochtopf zu und ließ anschließend den Topf auf der eingeschalteten Herdplatte stehen, wodurch das Öl in Brand geriet. Durch das Feuer und die Rauchentwicklung wurde neben der Küche auch Teile des Flurs beschädigt. Die 50-Jährige verließ selbständig nach gescheiterten Löschversuchen ihre Wohnung, wobei sie sich leichte Verletzungen an der Hand zuzog. Die restlichen Hausmitbewohner konnten unter Mithilfe der eintreffenden Feuerwehr unverletzt das Haus verlassen. Durch den Brand ist die Wohnung der 50-Jährigen derzeit nicht bewohnbar.

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