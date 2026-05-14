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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (13.05.2026) entstand an zwei Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden. Eine 40-jährige Fahrerin eines Mini Cooper befuhr kurz nach 16.00 Uhr die Benzstraße in Richtung Inselstraße auf dem rechten Fahrstreifen, wollte dann über den linken Fahrstreifen und verbotswidrig über eine durchgezogene Linie auf die Gegenfahrspur wenden. Dabei übersah sie einen Mercedes-Benz CLA eines 27-Jährigen, welcher versetzt hinter ihr auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von über 80.000 Euro, zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 40-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht bestand, dass sie unter Drogeneinfluss stand.

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  • 13.05.2026 – 13:24

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