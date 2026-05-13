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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen und Präventionsaktion

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (12.05.2026) Schwerpunktkontrollen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei bei der Überprüfung von Pedelecs, deren Preis meist im mittleren bis oberen vierstelligen Preissegment liegen. Im Laufe des Tages überprüften die Beamten rund 700 Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs im Bereich von Fahrradabstellplätzen aber auch im fließenden Verkehr. Hierzu wurden unter anderem an Fahrradwegen Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt wurden elf Fahrräder, darunter auch Pedelecs, beschlagnahmt, bei welchen der Verdacht besteht, dass sie aus Diebstahldelikten stammen. Ob gegen die Fahrer eine Strafanzeige wegen Hehlerei gestellt wird, ergeben die weiteren Ermittlungen. Ein weiterer Schwerpunkt der Aktion war die Aufklärung der Verkehrsteilnehmer über die Sicherheitsthemen rund um das Fahrrad. Wie sichere ich mein Fahrrad gegen Diebstahl und welche weiteren vorbeugenden Maßnahmen kann man selbst leisten, wie zum Beispiel das Notieren der Individualnummer des Fahrrades, um diese bei einem Diebstahl zur Fahndung auszuschreiben. Darüber hinaus führten Präventionsbeamte eine Vielzahl von Präventionsgesprächen mit dem Ziel der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer, insbesondere über die Themen Tragen eines Helms sowie Musik hören während des Fahrens. Im Laufe des Tages überprüften die Beamten neben den Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs, über 160 Personen, 34 Autos und 42 E-Scooter. Darüber hinaus brachten die eingesetzten Beamten 15 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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