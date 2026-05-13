Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mercedes und eines VW hat sich am Mittwochmorgen (13.05.2026) eine 39 Jahre alte Frau in der Vaihinger Landstraße leichte Verletzungen zugezogen. Eine 45 Jahre alte Frau war mit ihrem VW Tiguan gegen 06.30 Uhr in der Vaihinger Landstraße Richtung Wildparkstraße unterwegs. An der Auffahrt zur Vaihinger Landstraße kam ihr eine 39-Jährige entgegen, die mit ihrem Mercedes nach links Richtung Wildparkstraße abbiegen wollte. Beide Autos stießen zusammen und kamen im Grünstreifen zum Stehen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 39-Jährige mutmaßlich unter Drogen steht. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen rund 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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