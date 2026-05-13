Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Heizungskeller von Hotel

Stuttgart-Nord (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Dienstagabend (12.05.2026) im Heizungskeller eines Hotels an der Kriegerstraße ein Brand ausgebrochen. Gegen 20.00 Uhr löste der Brandalarm im Gebäude aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle 18 Gäste das Gebäude bereits verlassen. Da sie nicht mehr im Hotel übernachten konnten, kamen sie in anderen Hotels unter. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mehrere 10.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Brand an der Heizungsanlage ausgebrochen sein, die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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