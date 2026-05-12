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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 79-Jähriger vermisst - Polizei sucht mit Echtbild

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 79 Jahre alten dementen Mann aus Stuttgart West. Der Mann verließ das Pflegeheim an der Zamenhofstraße zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt. Sein Fehlen wurde am Montag (12.05.2026) gegen 14.30 Uhr festgestellt. Es ist möglich, dass sich der Mann im Bereich von öffentlichen Bahnhöfen aufhält und nicht mehr alleine nach Hause findet. Der Vermisste ist zirka 175 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und etwas längere und zurückgekämmte graue Haare. Er trägt ein kariertes Sakko und eine schwarze Daunenjacke, sowie eine dunkle Hose und graue Sportschuhe. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen. Die Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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