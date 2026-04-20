Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei Leichtverletzten

Lichtenau (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der K14 mit einem Feldweg zwischen Lichtenau und der Ortschaft Herbram haben sich am Freitagabend, 17. April, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 45-jährige Fahrerin eines Audi A4 war gegen 19.25 Uhr auf dem Feldweg aus Herbram kommend in Richtung Lichtenau unterwegs. Sie überquerte die K14 und missachtete dabei die Vorfahrt eines 81-Jährigen, der mit einem Skoda Fabia aus Iggenhausen kommend in Richtung der Ortschaft Asseln fuhr. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen und schleuderten in ein angrenzendes Feld. Dabei wurde noch ein Verkehrszeichen beschädigt.

Rettungswagen brachten die beiden Autofahrer in Paderborner Krankenhäuser. Der Audi und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 26.200 Euro.

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