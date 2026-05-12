Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter Fahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Renault hat sich am Montagabend (11.05.2026) auf der König-Karl-Straße ein 17 Jahre alter E-Scooter Fahrer leicht verletzt. Der 17-Jährige fuhr gegen 17.55 Uhr auf dem Gehweg die König-Karl-Straße entlang in Richtung Fellbach. Am Wilhelmplatz bog er nach links in Richtung Wilhelmstraße ab. Hierbei stieß er mit dem Renault einer 55-Jährigen zusammen, die in der König-Karl-Straße in Richtung Fellbach fuhr. Der E-Scooter Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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