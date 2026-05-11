Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 35-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (09.05.2026) einen 35 Jahre alten Mann im Rosensteinpark ausgeraubt. Der 35-Jährige traf sich gegen 19.15 Uhr in der Nähe des Schlosses Rosenstein mit einem flüchtig bekannten Mann. Der flüchtig Bekannte kam mit weiteren vier unbekannten Männern, die den 35-Jährigen angriffen, schlugen und ihm sein Handy und seine Tasche raubten. Dabei bedrohten sie ihn mit Messern. Vier der Männer waren etwa 180 Zentimeter groß, einer war auffällig kleiner. Er war dunkel gekleidet, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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