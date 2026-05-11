Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag (09.05.2026) an der Bushaltestelle Wilhelmstraße Ecke Olgastraße eine 18 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Der Unbekannte streifte gegen 02.25 Uhr zunächst den Hintern der Frau, bevor er sie dann in das Gesäß kniff und ihr in den Schritt fasste. Er flüchtete in Richtung Wilhelmsplatz, eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Er ist etwa 30 Jahre alt, zirka 160 bis 165 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jogginghose sowie eine dunkle Übergangsjacke mit dunkler Kapuze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell