Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Etwa 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (09.05.2026) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Eine 21-Jährige befuhr gegen 14.35 Uhr mit ihrem Audi die Löwentorstraße in Richtung Pragstraße und bog vermutlich trotz Rotlicht nach links in den Löwentorbogen ab. Die in gleiche Fahrtrichtung fahrende Stadtbahn der Linie U 12, die von einem 53-Jährigen geführt wurde, kollidierte mit dem Audi. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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