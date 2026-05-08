Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt 15-Jährige in U-Bahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann soll am Donnerstag (07.05.2026) in der U-Bahn vor einer 15-Jährigen an seinem Glied manipuliert haben. Die 15-Jährige war gegen 16.30 Uhr einer Stadtbahn der Linie U15 vom Charlottenplatz in Richtung Ruhbank unterwegs, als sich der 38-Jährige zu ihr in eine Vierer-Sitzgruppe setzte. Als die 15-Jährige bemerkte, dass der Mann sie immer wieder anstarrte, wechselte sie den Sitzplatz. Von dort aus bemerkte die 15-Jährige, dass der 38-Jährige sie immer noch anschaute und nun an seinem entblößten Glied manipulierte. Die 15-Jährige stieg daraufhin aus und verständigte die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 38-Jährigen Mann an der Endhaltestelle Ruhbank daraufhin vorläufig fest. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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