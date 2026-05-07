Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen (07.05.2026) in der Wagenburgstraße ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Eine 24 Jahre alte Frau war gegen 08.45 Uhr mit ihrem Mercedes im Wagenburgtunnel in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie wegen des Verkehrs abbremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und stieß gegen das Heck des Mercedes. Daraufhin fuhr in gleicher Weise ein 86-jähriger LKW-Fahrer auf die beiden auf. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt, ebenso der 44-Jährige. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 30.000 Euro. Der LKW des 86-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle war der Wagenburgtunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt und es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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