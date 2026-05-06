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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtigter nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Mittwoch (06.05.2026) einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 52-jährigen Mann schwer verletzt zu haben. Zwischen den beiden Männern kam es am Dienstagabend (05.05.2026) gegen 20.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Wohnung des 52-Jährigen. Hierbei soll der 32-Jährige dem 52-Jährigen Stichverletzungen zugefügt und diesen schwer verletzt haben. Anschließend soll er geflüchtet sein. Polizeibeamte nahmen den 32-Jährigen, der sich ebenfalls leichte Verletzungen zuzog, in einem Krankenhaus in Ludwigsburg fest. Der 32-Jährige mit pakistanischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch (06.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe und das Motiv für die Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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