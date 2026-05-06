Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein zwei Jahre altes Mädchen hat sich am Dienstagnachmittag (05.05.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Arlbergstraße schwere Verletzungen zugezogen. Das Kind kam mit ihrer 27-jährigen Mutter gegen 15.45 Uhr vom Bahnhof Untertürkheim und lief in Richtung Arlbergstraße. An dem dortigen Zebrastreifen rannte das Kind auf die Straße und prallte gegen den vorbeifahrenden Opel einer 34-Jährigen. Hierbei zog sich das Kind schwere Verletzungen zu und Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand kein Sachschaden.

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