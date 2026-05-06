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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei stoppt Tatverdächtige nach mutmaßlichem Autorennen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (05.05.2026) an der Rotebühlstraße zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren kontrolliert, die im Verdacht stehen, in der Theodor-Heuss-Straße an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Einem Zeugen fielen die beiden Männer auf, wie sie gegen 20.20 Uhr mit einem BMW und einem Mercedes auf den Abschnitten zwischen den Ampeln sowie Blitzanlagen mehrfach stark beschleunigten und auch wieder abbremsten sowie gefährliche Spurwechsel durchführten. Dabei sollen auch bislang unbekannte Autofahrer gefährdet worden sein. Alarmierte Polizeibeamte stoppten die beiden Fahrer schließlich auf Höhe der Rotebühlstraße. Die Polizisten beschlagnahmtem die Führerscheine und Mobiltelefone der beiden Männer und setzten diese nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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