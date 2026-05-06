Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jähriger geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Montagnacht (04.05.2026) an der Straße Mittlerer Pfad in Weilimdorf einen 17 Jahre alten Mann geschlagen und von ihm Geld gefordert. Der 17-Jährige lernte den Mann in einer Gaststätte an der Reuchlinstraße in Stuttgart-West kennen. Sie fuhren dann gemeinsam mit der S-Bahn nach Weilimdorf. Dort schlug der Unbekannte den 17-Jährigen, woraufhin er dem Täter 120 Euro Bargeld gab. Der unbekannte Täter war etwa 28 Jahre alt und zirka 177 Zentimeter groß. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einem weißen T-Shirt und einer Jacke bekleidet und hatte eine Sonnenbrille dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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