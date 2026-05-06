Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann in Gleisbett gefallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag (05.05.2026) an der Stadtbahnhaltestelle Arnulf-Klett-Platz auf die Gleise gefallen. Der Mann lief gegen 13.00 Uhr schwankend entlang der Bahnsteigkante des Gleises 4. Als der Fahrer des anfahrenden Oldtimerschienenschleifzuges dies bemerkte, bremste er seinen Zug nach dem Anfahren direkt wieder ab. Schließlich fiel der 51-Jährige zwischen den Wagen der Bahn auf die Gleise. Er kletterte selbstständig aus dem Gleisbett und die alarmierten Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell