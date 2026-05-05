Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist entblößt sich vor Kindern - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 45-jähriger Mann hat am Samstag (02.05.2026) an der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee uriniert. Ein 29-jähriger Mann sprach den Mann gegen 15.45 Uhr an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Der Mann drehte sich darauf in Richtung des 29-Jährigen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dies soll auch von drei bis vier Kindern gesehen worden sein, die in der Nähe standen. Anschließend entfernte er sich in Richtung der Grillplätze. Laut Angaben des 29-Jährigen soll der 45-Jährige später auch noch zwei Kinder angesprochen haben, die daraufhin weggerannt sind. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 45-Jährigen im Rahmen der Fahndung festnehmen. Der Täter ist 45 Jahre alt, 177 Zentimeter groß, hat kurze graue Haare und ist schlank. Zeugen und Geschädigte, insbesondere die Eltern der Kinder, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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