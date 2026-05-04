POL-S: 89-Jähriger fährt in Eingangsbereich von Schnellrestaurant
Stuttgart-Wangen (ots)
Ein 89 Jahre alter Mann ist am Montagmittag (04.05.2026) mit seinem Mercedes in den Eingangsbereich eines Schnellrestaurants gefahren. Der Senior war mit seiner C-Klasse gegen 12.30 Uhr in der Ulmer Straße Richtung Stuttgart-Ost unterwegs. Als er kurz nach dem Schnellrestaurant nach rechts auf den dortigen Parkplatz einfuhr, beschleunigte er und prallte gegen die Mauer und eine Eingangstür des Restaurants. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Mercedesfahrer Gas und Bremse verwechselt haben. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.
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