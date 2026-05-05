Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 68 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Montag (04.05.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Handwerkstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 41-Jähriger LKW-Fahrer fuhr gegen 11.25 Uhr die Handwerkstraße aus Dürrlewang kommend in Richtung Industriestraße. An der Kreuzung zur Breitwiesenstraße stießen der 68-Jährige Motorradfahrer und der 41-Jährige LKW-Fahrer zusammen. Mutmaßlich missachtete der Motorradfahrer zuvor das Rotlicht der Ampel. Der 68-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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