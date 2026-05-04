Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Empfindlicher Schlag gegen mutmaßliche Dealerbande - Vier Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart / Korntal-Münchingen (ots)

Ermittler haben am Donnerstagmorgen (30.04.2026) mehrere Gebäude in Stuttgart und Korntal-Münchingen durchsucht und eine 30 Jahre alte Frau sowie drei Männer im Alter von 22, 25 und 34 Jahren festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am gewerbsmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana und am illegalen Anbau von Cannabis beteiligt gewesen zu sein. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Beamten durchsuchten insgesamt sechs Gebäude und beschlagnahmten rund ein Kilogramm Kokain, etwa 100 Gramm Marihuana, Bargeld sowie eine scharfe Schusswaffe und Munition. Darüber hinaus entdeckten die Ermittler eine Marihuana-Plantage mit über 1400 Pflanzen in unterschiedlichen Wuchsstadien und im Keller einer Shisha Lounge größere Mengen unverzollter Zigaretten und Tabak. Die 30-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie ihre mutmaßlichen Komplizen mit albanischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte und die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell