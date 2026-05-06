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POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Katalysatoren gestohlen - Zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (01.05.2026) am Erich-Hermann-Weg zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, Katalysatoren gestohlen zu haben. Das Duo soll in der Nacht zum Donnerstag (30.04.2026) an einer Parkfläche an der Steiermärker Straße sieben Katalysatoren aus Autos ausgebaut und gestohlen haben. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten die Polizeibeamten zwei Männer und fanden neben deren Fahrzeug mehrere Katalysatoren, die in einem Gebüsch versteckt waren. Die beiden Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (02.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies die Männer in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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