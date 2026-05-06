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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Livestream - Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte / -Bad Cannstatt / Ilsfeld (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (01.05.2026) zwei Männer im Alter von 23 und 36 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, Fahrräder und Uhren gestohlen zu haben. Mehrere Zeugen meldeten gegen 21.15 Uhr, dass eine Person live im Internet von Fahrraddiebstählen berichten würde. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen nahmen die Polizeibeamten gegen 22.30 Uhr die zwei Tatverdächtigen in Ilsfeld fest. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Transporters fanden die Polizeibeamten ein E-Bike der Marke Orbea sowie mehrere Uhren im Gesamtwert von rund 7.900 Euro. Ermittlungen ergaben, dass das E-Bike am selben Tag am Willy-Daume-Steg in Stuttgart gestohlen wurde. Die beiden Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (02.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, setzte diese in Vollzug und wies die beiden Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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