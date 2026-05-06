POL-S: Auto zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Montagnacht (04.05.2026) an der Straße Mittlerer Pfad in Weilimdorf einen 17 Jahre alten Mann geschlagen und von ihm Geld gefordert. Der 17-Jährige lernte den Mann in einer Gaststätte an der Reuchlinstraße in Stuttgart-West kennen. Sie fuhren dann gemeinsam mit der S-Bahn nach Weilimdorf. Dort schlug der Unbekannte den 17-Jährigen, woraufhin er dem Täter 120 ...

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