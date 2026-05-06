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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (29.04.2026) und Samstag (02.05.2026) ein Auto, das an der Maximilianstraße geparkt war, beschädigt. Der oder die Täter zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugseite des schwarzen Mercedes-Benz. Das Auto war mit angekoppeltem Wohnwagen dort geparkt. Der Schaden beträgt zirka 3.000 Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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