POL-S: Auto zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht
Stuttgart-Süd (ots)
Zeugen und weitere Geschädigte gesucht
Unbekannte haben zwischen Mittwoch (29.04.2026) und Samstag (02.05.2026) ein Auto, das an der Maximilianstraße geparkt war, beschädigt. Der oder die Täter zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugseite des schwarzen Mercedes-Benz. Das Auto war mit angekoppeltem Wohnwagen dort geparkt. Der Schaden beträgt zirka 3.000 Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.
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