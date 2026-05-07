PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte: Betrugsversuch rechtzeitig verhindert

Stuttgart - Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (06.05.2026) an der Wollinstraße einen 40-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der bei der Betrugsmasche Falscher Polizeibeamte als Abholer tätig gewesen soll. Telefontrickbetrüger riefen um 09.40 Uhr eine Seniorin an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie versuchten ihr glaubhaft zu machen, dass es in ihrer Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben hätte und sie ebenfalls gefährdet sei. Die 70-jährige Nachbarin der Seniorin erfuhr von dem Telefonat und alarmierte gegen 19.44 Uhr die Polizei. Als der mutmaßliche Abholer bei der Seniorin klingelte um Wertsachen abzuholen, nahmen Polizeibeamte den 40 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

   Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten 
Sie deshalb folgende Grundsätze: -	Seien Sie misstrauisch - gesundes 
Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! -	Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu 
einem Einbruch in der Nähe! -	Die "echte" Polizei fordert niemals 
Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um 
Ermittlungen durchzuführen! -	Rufen Sie nie über die am Telefon 
angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach! -	
Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den 
polizeilichen Notruf 110! -	Weitere - Informationen und 
Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren