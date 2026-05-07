Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte: Betrugsversuch rechtzeitig verhindert

Stuttgart - Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (06.05.2026) an der Wollinstraße einen 40-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der bei der Betrugsmasche Falscher Polizeibeamte als Abholer tätig gewesen soll. Telefontrickbetrüger riefen um 09.40 Uhr eine Seniorin an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie versuchten ihr glaubhaft zu machen, dass es in ihrer Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben hätte und sie ebenfalls gefährdet sei. Die 70-jährige Nachbarin der Seniorin erfuhr von dem Telefonat und alarmierte gegen 19.44 Uhr die Polizei. Als der mutmaßliche Abholer bei der Seniorin klingelte um Wertsachen abzuholen, nahmen Polizeibeamte den 40 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze: - Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! - Weitere - Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

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