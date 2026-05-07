POL-S: Einbrecher stehlen Goldschmuck - Zeugen gesucht
Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)
Unbekannte sind am Mittwoch (06.05.2026) in eine Wohnung an der Gnesener Straße eingebrochen und haben Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Einbrecher gelangten zwischen 04.00 Uhr und 18.00 Uhr in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung im vierten Stock. Sie durchwühlten das Schlafzimmer und stahlen Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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