POL-S: Fußgänger bei Straßenüberquerung schwer verletzt
Stuttgart-Mitte (ots)
Bei einem Unfall in der Kriegsbergstraße hat sich am Donnerstagvormittag (07.05.2026) ein 51 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige querte gegen 09.00 Uhr auf Höhe der Kriegsbergstraße 40 die Fahrbahn an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle. Dabei lief er vor einen Mercedes-Benz Sprinter. Der 20-jährige Fahrer des Sprinters war auf der Kriegsbergstraße vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Kronenstraße auf der linken Fahrspur unterwegs. Der 20-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung die Kollision mit dem Fußgänger jedoch nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 51-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.
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