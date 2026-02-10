Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Kollision zwischen Radfahrer und Auto auf der Heerstraße

Duisburg (ots)

Am Montagabend (9. Januar, gegen 21:50 Uhr) ereignete sich auf der Heerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Der 26-Jährige gab gegenüber der Polizei an, vor dem Vorfall einen Joint geraucht zu haben. Als er die Straße überquerte und dabei offenbar nicht auf den fließenden Verkehr achtete, kam es zur Kollision mit dem Mercedes (Fahrer: 48 Jahre alt).

Rettungskräfte behandelten den Radfahrer, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Anschließend brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

An dem Fahrrad und dem Auto entstand Sachschaden. Der 26-Jährige muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell