POL-S: Brand in leerstehendem Gebäude

Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen (07.05.2026) in der Wagenburgstraße ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Eine 24 Jahre alte Frau war gegen 08.45 Uhr mit ihrem Mercedes im Wagenburgtunnel in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie wegen des Verkehrs abbremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und stieß ...

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