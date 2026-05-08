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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in leerstehendem Gebäude

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Donnerstagmittag (07.05.2026) in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Weidenbrunnen ein Feuer ausgebrochen. Anwohner entdeckten den Brand kurz nach 12.00 Uhr und setzten einen Notruf ab. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im ersten Obergeschoss aus. Die Brandursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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