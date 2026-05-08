POL-S: Brand in leerstehendem Gebäude
Stuttgart-Mühlhausen (ots)
Aus unbekannter Ursache ist am Donnerstagmittag (07.05.2026) in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Weidenbrunnen ein Feuer ausgebrochen. Anwohner entdeckten den Brand kurz nach 12.00 Uhr und setzten einen Notruf ab. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im ersten Obergeschoss aus. Die Brandursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
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