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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Gold - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (06.05.2026) bei einem Senior Gold im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter riefen den Senior gegen 15.30 Uhr an und täuschten ihn mittels der bekannten Masche, dass aufgrund von Einbrechern seine Wertgegenstände nicht mehr sicher seien. Er übergab an der Straße Am Bergheimer Hof einem angeblichen Kriminalbeamten mehrere Goldbarren. Am nächsten Tag bemerkte er den Betrug und alarmierte die Polizei. Der Abholer ist etwa 28 bis 30 Jahre alt und rund 190 Zentimeter groß. Er hat eine schlanke Statur, dunkle Augen und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Einsatzhose sowie eine dunkle Baseballmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +497118990 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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