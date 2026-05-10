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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart - Süd (ots)

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Citroen ist am Sonntagmittag (10.05.2026) in der Böblinger Straße ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Der 29 Jahre alte Fahrer des Citroen war gegen 11.35 Uhr in der Böblinger Straße Richtung Vaihingen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 318 missachtete der 29-Jährige den ersten Ermittlungen zufolge beim Abbiegen mutmaßlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U14 zusammen, die ebenfalls in Richtung Vaihingen unterwegs war. Durch die Gefahrenbremsung stürzte in der Bahn ein 43-jähriger Fahrgast. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Der 29-Jährige PKW-Lenker, der zunächst in seinem Fahrzeug eingeschlossen war, sowie der 43-jährige Fahrgast, wurden jeweils leicht verletzt.

Durch die Bergungsarbeiten kam es zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. Ein Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen wurde eingerichtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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