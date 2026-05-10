Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tunnelhöhe unterschätzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Tunnelsperrung von acht Stunden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (09.05.2026) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 35-jähriger Fahrer eines Lastwagens war gegen 18:45 Uhr in den Rosensteintunnel in Fahrtrichtung Pragsattel eingefahren. Da der auf dem Sattelauflieger geladene Bagger zu hoch für die Tunnelhöhe war, stieß der Lkw an das Tunnelportal. Dabei wurde am Baggerarm eine Hydraulikleitung zerrissen und es trat eine erhebliche Menge Hydrauliköl aus, was die Fahrbahn unbefahrbar machte. Die Reinigung der Fahrbahn und Bergung des Lkw dauerte bis Sonntag (10.05.2026) an, so dass der Tunnel erst gegen 02:45 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Während der Tunnelsperrung kam es rund um den Rosensteintunnel zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

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