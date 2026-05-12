Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Hotel eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Hotel am Friedensplatz in der Nacht auf Montag (11.05.2026) Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zur Hotelrezeption und nahmen dort verschiedene Schlüssel an sich. Damit öffneten mehrere Türen und stahlen Bargeld. Auf der Suche nach weiterem Diebesgut betraten die Unbekannten auch Hotelzimmer. Ein Hotelgast überraschte die Täter gegen 00.30 Uhr, woraufhin diese unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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