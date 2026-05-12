Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Stuttgart- Möhringen (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann ist am Montag (10.05.2026) an der Sindelbachstraße von seinem eigenen Auto überrollt worden und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wollte gegen 12.00 Uhr in eine Tiefgarage an der Sindelbachstraße einfahren. Als er ausstieg begann sein Ford Richtung Garageneinfahrt zu rollen. Bei dem Versuch, das Auto zu stoppen, geriet er unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

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