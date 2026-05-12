Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Marihuana an Minderjährigen verkauft - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (08.05.2026) im Unteren Schlossgarten einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Marihuana an einen 16-Jährigen verkauft zu haben. Zivile Polizeibeamte beobachteten gegen 16.50 Uhr, wie der Tatverdächtige bei den Grillplätzen dem Minderjährigen Marihuana gab und er im Gegenzug Geld erhielt. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-Jährigen fanden die Beamten das mutmaßliche Dealergeld. Der Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (09.05.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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