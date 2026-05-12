PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann ist Sonntagfrüh (10.05.2026) am John-Cranko-Weg von zwei Männern geschlagen worden. Der Mann wollte gegen 02.00 Uhr von der Königstraße kommend Richtung Klett-Passage. An der Rolltreppe geriet er in eine verbale Auseinandersetzung mit einer sechsköpfigen Personengruppe. Nach dem Streitgespräch begab sich der 30-Jährige in den Oberen Schlossgarten. Am John-Cranko-Weg kamen zwei Männer von der vorherigen Auseinandersetzung auf ihn zu. Einer der beiden schlug ihn mit einer Flasche und der andere mit der Faust. Hierbei zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen Richtung Königstraße. Alarmierte Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest. Sie setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der andere Täter flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 11:16

    POL-S: 79-Jähriger vermisst - Polizei sucht mit Echtbild

    Stuttgart-West (ots) - Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 79 Jahre alten dementen Mann aus Stuttgart West. Der Mann verließ das Pflegeheim an der Zamenhofstraße zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt. Sein Fehlen wurde am Montag (12.05.2026) gegen 14.30 Uhr festgestellt. Es ist möglich, dass sich der Mann im Bereich von öffentlichen Bahnhöfen aufhält und nicht mehr alleine nach Hause findet. Der ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:50

    POL-S: Von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

    Stuttgart- Möhringen (ots) - Ein 56 Jahre alter Mann ist am Montag (10.05.2026) an der Sindelbachstraße von seinem eigenen Auto überrollt worden und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wollte gegen 12.00 Uhr in eine Tiefgarage an der Sindelbachstraße einfahren. Als er ausstieg begann sein Ford Richtung Garageneinfahrt zu rollen. Bei dem Versuch, das Auto zu stoppen, geriet er unter das Fahrzeug und wurde ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:48

    POL-S: In Hotel eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Hotel am Friedensplatz in der Nacht auf Montag (11.05.2026) Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zur Hotelrezeption und nahmen dort verschiedene Schlüssel an sich. Damit öffneten sie mehrere Türen und stahlen Bargeld. Auf der Suche nach weiterem Diebesgut betraten die Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren