Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann ist Sonntagfrüh (10.05.2026) am John-Cranko-Weg von zwei Männern geschlagen worden. Der Mann wollte gegen 02.00 Uhr von der Königstraße kommend Richtung Klett-Passage. An der Rolltreppe geriet er in eine verbale Auseinandersetzung mit einer sechsköpfigen Personengruppe. Nach dem Streitgespräch begab sich der 30-Jährige in den Oberen Schlossgarten. Am John-Cranko-Weg kamen zwei Männer von der vorherigen Auseinandersetzung auf ihn zu. Einer der beiden schlug ihn mit einer Flasche und der andere mit der Faust. Hierbei zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen Richtung Königstraße. Alarmierte Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest. Sie setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der andere Täter flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

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