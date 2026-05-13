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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jährige sexuell bedrängt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (12.05.2026) einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Königstraße ein 14 Jahre altes Mädchen sexuell bedrängt zu haben. Der 44-Jährige soll das Mädchen gegen 14.10 Uhr in der Oberen Königstraße angesprochen und ihr Geld gegen sexuelle Leistungen angeboten haben. Als das Mädchen dies ablehnte, soll er sie umarmt und mit der flachen Hand auf ihr Gesäß geschlagen haben. Eine Passantin beobachtete die Situation, ging dazwischen und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen in der Nähe an und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, die 14-Jährige der Mutter übergeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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