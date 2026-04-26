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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Außer Betrieb gesetztes Fahrzeug ohne Kennzeichen auf Autobahn aufgefunden

A63, AK Alzey > AS Erbes-Büdesheim (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 16:45 Uhr wurde auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zwischen dem AK Alzey und der AS Erbes-Büdesheim ein außer Betrieb gesetzter Personenkraftwagen ohne Kennzeichen auf Autobahn festgestellt.

Es handelte sich um einen schwarzen Citroen. Das Fahrzeug war teilweise auf dem Standstreifen sowie teilweise auf dem angrenzenden Grünstreifen abgestellt.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass vor circa einem Monat die Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges stattgefunden hat.

Wer auf der Autobahn sachdienliche Beobachtungen getätigt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim


Telefon: 06701 919100
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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