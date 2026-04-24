Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfalllage und Jahresbilanz der Verkehrsdirektion Mainz für das Jahr 2025

Wörrstadt (ots)

Leichter Rückgang der Gesamtunfälle - Zunahme bei Verkehrsunfällen mit Verletzten

Die Verkehrsdirektion im rheinhessischen Wörrstadt, ist mit ihren 3 Dienststellen, eine Fachdirektion des Polizeipräsidiums Mainz. Ihre Polizeiautobahnstationen Heidesheim und Gau-Bickelheim, bewältigen die alltäglichen polizeilichen Aufgaben. Mit ihren zivilen Fahrzeugen überwachen sie dabei regelmäßig u.a. Geschwindigkeit und Abstand sowie aggressives Fahren. Die Stationen teilen sich 171 Streckenkilometer der Bundesautobahnen 60, 61, 63 und 643, das umfasst den Mainzer Ring, als eine maßgebliche Verkehrsader und 2 stark befahrene Verbindungen nach Hessen. Die BAB 61 ist eine der wichtigen Nord-Süd-Routen Deutschlands. Die "Zentralen Verkehrsdienste", als dritte Dienststelle, überwachen mit spezialisiertem Personal und besonderer Ausrüstung den gewerblichen Personen- und Güterverkehr und betreiben die (teil-)automatisierte Überwachung von Geschwindigkeit und Abstand im gesamten polizeilichen Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums. Für die Verfolgung von Handyverstößen und damit der Unfallursache Ablenkung, steht inzwischen eine sogenannte Monocam zur Verfügung. Zudem ist eine operative Fahndungseinheit insbesondere spezialisiert auf fernstraßentypische Kriminalitätsbekämpfung, wie Schmuggel und Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen.

Im Jahr 2025 ereigneten sich 1919 Verkehrsunfälle im Bereich der Verkehrsdirektion, im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 129. Bei 250 Unfällen kam jeweils mindestens eine Person zu Schaden. Das waren 31 Verkehrsunfälle mehr, als im Jahr 2024 und 19 weniger als 2023. Vier Menschen verloren dabei ihr Leben. Hauptunfallursachen bleiben Abstand in 472 und Geschwindigkeit in 286 Fällen. Die Anzahl von Verkehrsunfällen mit Senioren ab 65 Jahren blieb zum Vorjahr mit 273 Fällen gleich, allerdings stieg hier die Anzahl von Unfällen mit Personenschäden von 28 auf 38. Positiv ist der Rückgang der Wildunfälle um rund 27 %. Während 2024 bei 45 unfallbeteiligten Fahrzeugführenden der Einfluss berauschender Mittel festgestellt wurde, waren es 34 im Jahr 2025. Gegen 108 Fahrzeugführer mussten aus gleichem Grund bei Verkehrskontrollen Maßnahmen getroffen werden. Darunter waren bei 44 Präventionsmaßnahmen "Abfahrtskontrolle" auf Autobahnparkplätzen 30 Lkw-Fahrer, deren Fahrtantritt wegen Alkoholisierung durch die Polizeiautobahnstationen verhindert wurde. 3,3 Promille war hier der höchste festgestellte Wert.

Im Rahmen ihrer Messungen zur Unfallursachenbekämpfung stellten die Zentralen Verkehrsdienste rund 518.100 Geschwindigkeitsverstöße fest. Mit 251 km/h bei erlaubten 130 km/h tat sich einer der Spitzenreiter hervor. 17.300 Fahrzeuge hielten zu geringen Abstand. Die Fachkräfte für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr überprüften insgesamt 677 Kraftfahrzeuge und Anhänger und trafen dabei 840 Maßnahmen. Dazu gehörten u.a. die Anzeige von 179 Straftaten beziehungsweise Ordnungswidrigkeiten, in 71 Fällen blieb es bei Verwarnungen. 164 Berichte, überwiegend zu Verstößen gegen Sozialvorschriften, wurden an die zuständigen Behörden zur weiteren Verfolgung übermittelt. 113 Fahrzeuge mussten vorerst stehen bleiben. Die meisten Kontrollen zogen damit teils empfindliche Folgen nach sich. Maßnahmen der operativen Fahndungseinheit BAB führten im Jahr 2025 zu 314 Strafanzeigen, 16 Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten und zur Vollstreckung von 24 Haftbefehlen.

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