Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Stützrad auf Fahrbahn führt zu Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

A61, zwischen AS Rheinböllen und AS Stromberg (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, um 15:40 Uhr, kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Anschlussstelle Stromberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich das Stützrad eines Anhängers auf der Fahrbahn. Insgesamt sechs Fahrzeuge überfuhren den Gegenstand, wodurch erhebliche Schäden an den jeweiligen Fahrzeugen entstanden. Keines der betroffenen Fahrzeuge war im Anschluss noch fahrbereit, sodass alle abgeschleppt werden mussten.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Herkunft des Stützrades ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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